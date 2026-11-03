Лавров отметил отсутствие перспектив для диалога с европейскими странами Лавров: в случае развязывания Европой войны ответ РФ будет коротким

Москва3 ноя Вести.Если европейские государства начнут военные действия против России, ответ Москвы будет коротким. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с Европой, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, однако готова к ответным действиям в случае агрессии со стороны европейских стран.

Если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой сказал Лавров

Он также заявил, что пока не видит возможностей для реалистичного диалога с европейскими государствами. По словам министра, западные страны противодействуют формированию многополярного мира и стремятся расширить свое влияние на восточную часть Евразии.

Кроме того, Лавров объяснил, почему Европа призывает к перемирию сторон украинского конфликта. Он отметил, что призывы направлены не на достижение мира, а на предоставление Киеву передышки.