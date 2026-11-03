Лавров объяснил, чего хочет добиться ЕС призывами к перемирию Лавров: призывы ЕС к перемирию нужны для передышки Украины

Москва3 ноя Вести.Призывы европейских стран прекратить огонь на Украине направлены не на достижение мира, а на предоставление ей времени для восстановления военных возможностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам главы МИД РФ, Москва неоднократно убеждалась, что инициативы о перемирии в различных сферах не предполагают реального урегулирования конфликта.

Все эти стенания нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режима сказал Лавров

Как ранее напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не раз заявляла, что выступает против временного перемирия, которое даст Киеву передышку.