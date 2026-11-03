Москва3 нояВести.Призывы европейских стран прекратить огонь на Украине направлены не на достижение мира, а на предоставление ей времени для восстановления военных возможностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам главы МИД РФ, Москва неоднократно убеждалась, что инициативы о перемирии в различных сферах не предполагают реального урегулирования конфликта.
Все эти стенания нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счет внешних спонсоров этого режимасказал Лавров
Как ранее напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не раз заявляла, что выступает против временного перемирия, которое даст Киеву передышку.