Песков передал позицию России по временному перемирию по Украине Песков: РФ против прекращения огня, которое даст "передышку" Украине

Москва30 окт Вести.Москва не раз заявляла, что против временного перемирия, которое предоставит Киеву передышку. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести" Ольги Князевой об атаках ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), представитель Кремля пояснил, что начальные этапы консультаций не несут автоматически взаимных обязательств по ограничению применения силы.

Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам заявил Песков

Ранее представитель Кремля заявлял, что России необходимо долгосрочное мирное урегулирование украинского конфликта, а не временное прекращение боевых действий.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Россия-США-Украина пройдут точно после 4 ноября. Он также отметил, что Москва выступает за продолжение переговоров с Украиной и США в том же формате, что и ранее.