В Кремле ответили на условие Зеленского о 60-дневном перемирии

Песков заявил о готовности России делать все ради долгосрочного мира В Кремле ответили на условие Зеленского о 60-дневном перемирии

Москва12 окт Вести.Россия стремится к достижению прочного долгосрочного мира на Украине, а не временной паузы, и готова предпринимать для этого все необходимые усилия. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное отметил пресс-секретарь президента

Таким образом представитель Кремля ответил на предложение Владимира Зеленского, выразившего готовность провести выборы на Украине при условии согласия Москвы на 60-дневное перемирие.

Песков напомнил, что позиция руководства России во главе с президентом Владимиром Путиным неоднократно озвучивалась: стране необходимо устойчивое и долгосрочное урегулирование, а не краткосрочная заморозка конфликта.