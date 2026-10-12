Песков: Путин будет готов объявить перемирие в день выборов на Украине

В Кремле заявили о возможности прекращения ударов во время выборов на Украине Песков: Путин будет готов объявить перемирие в день выборов на Украине

Москва12 окт Вести.На Украине не хотят проводить президентские выборы, и это совершенно очевидно. Однако, если киевский режим все же изъявит желание организовать голосование, президент России Владимир Путин даст указание не наносить удары по Украине на время проведения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в дополнительном комментарии официального представителя Кремля к брифингу с журналистами.

Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов – именно в день выборов сказал он

Также Песков упомянул, что перемирие длиной в 60 суток якобы для проведения выборов, о котором ранее просил Киев, на самом деле нужно, чтобы "залечить раны" ВСУ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, и выступил за проведение президентских выборов в республике. Зеленский ответил, что голосование в текущей ситуации невозможно, и выдвинул свои условия. Так, для проведения выборов, по словам главы киевского режима, необходимо как минимум 60-дневное полное перемирие с Россией.