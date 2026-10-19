"Если есть желание и есть воля": Пушилин о выборах на Украине Пушилин: Россия смогла провести выборы в условиях СВО, в отличие от Украины

Москва19 окт Вести.Россия смогла провести выборы в условиях спецоперации и при этом не требовала от киевского режима прекращения боевых действий, в то время как Украина от голосования отказалась. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что выборы прошли в том числе в Донбассе и Новороссии, чтобы узнать реальное мнение местных жителей.

Если есть желание и есть воля, то выборы берут и проводятся, как это сделала наша страна. Тяжело ли нам было? Я скажу, непросто, особенно в наших регионах, особенно в Донецкой Народной Республике сказал Пушилин

Он отметил, что выборы в России провели без просьб, окриков и требований со стороны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что на Украине необходимо провести выборы. Зеленский, в свою очередь, отметил, что согласен, но только при условии 60-дневного перемирия.