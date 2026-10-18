Пушилин: требование Киева 60 дней на выборы – нереальные хотелки Глава ДНР высмеял требование Украины о 60 днях на выборы

Москва18 окт Вести.Требование украинских властей к России о приостановлении боевых действия на срок в 60 дней для проведения президентских выборов оторвано от реальности. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он поддержал в беседе с ТАСС готовность Москвы прекратить нанесение ударов только непосредственно в день голосования на Украине, чтобы избежать обвинений в срыве выборов.

Что касается различных ультиматумов, требований, окриков… со стороны украинского режима – это хотелки, которые не соответствуют происходящим событиям. Послушайте, ну какие 60 дней? Если вы хотите провести выборы, проводите сказал Пушилин

По его мнению, Киев выдвигает такое требование с единственной целью – получить время на перевооружение ВСУ и дооснащение подразделений на линии фронта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров категорически заявил, что РФ не пойдет ни на какое прекращение огня для того, чтобы у Украины появилась возможность прийти в чувство и запастись оружием.