Песков: перемирие нужно Украине не для выборов, а чтобы продолжить конфликт

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о 60-дневном перемирии Песков: перемирие нужно Украине не для выборов, а чтобы продолжить конфликт

Москва12 окт Вести.Перемирие длиной в 60 дней нужно Украине не для выборов, а чтобы "залечить раны" и продолжить конфликт. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну сказал он

На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью ABC, что готов организовать выборы на Украине, если Россия согласится на 60-дневное прекращение огня. До этого он уже говорил украинским СМИ, что Украина будет готова к выборам в течение 60 дней после того, как США обеспечат ее безопасность.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Украине пришло время сменить президента.