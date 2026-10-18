Зеленский снова заявил о готовности к выборам при прекращении огня Зеленский вновь заявил о готовности к выборам при 60-дневном перемирии

Москва18 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова заявил о готовности провести выборы на Украине в ближайшее время при условии 60-дневного перемирия. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу NBC.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он уйти из власти на фоне призывов президента США Дональда Трампа к его отставке, Зеленский сказал, что для подготовки к выборам Украине потребуется около полугода после окончания конфликта. По его словам, речь идет не только о законодательных процедурах, но и о вопросах безопасности, поэтому полноценное голосование возможно только после завершения боевых действий.

Разумеется, в первую очередь это выбор нашего народа, но если они действительно этого хотят - я сказал: дайте нам как минимум 60 дней, 60 дней прекращения огня, без каких-либо других переговоров - просто 60 дней, и мы приложим все усилия, чтобы внести изменения в наше законодательство сказал Зеленский

15 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал условие Зеленского о 60-дневном перемирии заведомо неприемлемым. По словам министра, Москва не согласится на прекращение огня, если оно будет использовано для восстановления украинской стороны и поставок ей оружия.