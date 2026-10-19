Зеленский: Украине потребуется полгода для подготовки к выборам президента

"Нам нужно полгода": Зеленский высказался о проведении президентских выборов Зеленский: Украине потребуется полгода для подготовки к выборам президента

Москва19 окт Вести.После завершения конфликта Украине понадобится не менее полугода, чтобы провести в стране президентские выборы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что это время ему потребуется, чтобы принять нужные законы, а также подготовить необходимую инфраструктуру.

Нам нужно полгода после того, как этот конфликт завершится, для подготовки к выборам сказал Зеленский

Глава киевского режима также добавил, что попытается уложиться и за 60 дней, если российская сторона согласится на полную остановку боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом пытаются склонить Украину к капитуляции.