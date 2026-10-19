Москва19 октВести.После завершения конфликта Украине понадобится не менее полугода, чтобы провести в стране президентские выборы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что это время ему потребуется, чтобы принять нужные законы, а также подготовить необходимую инфраструктуру.
Нам нужно полгода после того, как этот конфликт завершится, для подготовки к выборамсказал Зеленский
Глава киевского режима также добавил, что попытается уложиться и за 60 дней, если российская сторона согласится на полную остановку боевых действий.
Ранее Зеленский заявил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом пытаются склонить Украину к капитуляции.