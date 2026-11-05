Зеленский заявил о возможности провести онлайн-выборы на Украине Зеленский допустил проведение выборов на Украине в онлайн-формате

Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов на Украине в онлайн-формате. Об этом он заявил в интервью журналисту немецкого телеканала ZDF Яну Бемерманну.

Зеленский отметил, что при организации голосования необходимо обеспечить участие военнослужащих ВСУ.

Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется искать решения сказал он

Однако Зеленский вновь подчеркнул, что будет готов к организации выборов после окончания боевых действий и переходного периода. По словам главы киевского режима, он не хочет выглядеть как человек, цепляющийся за власть.

Подобный формат президентских выборов на Украине Зеленский уже предлагал в декабре 2025 года. Однако деятельных шагов к выборам легитимного лидера страны за этим не последовало.