Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине Зеленский: Украина проведет выборы при условии 60-дневного перемирия

Москва11 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие.

Зеленский прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

Дайте нам два месяца, 60 дней. Полное прекращение огня, и мы организуем выборы заявил он

Владимир Зеленский отметил сложности в проведении процедуры голосования и снова сослался на военное положение в стране.

Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за неспособность урегулировать конфликт, за удары на российским НПЗ и обвинил в желании создать проблемы всему миру.