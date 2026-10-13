Олейник не исключил, что Зеленскому нужны 60 дней перемирия для решения проблем Олейник указал на риск нового конфликта на Украине после возможного перемирия

Москва13 окт Вести.Идея 60-дневного перемирия ради выборов на Украине нужна киевскому режиму для того, чтобы решить свои проблемы и усилить сопротивление. Такое мнение озвучил экс-депутат Верховной рады, член совета Международного общественного движения " Другая Украина " Владимир Олейник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил о невозможности проводить выборы на Украине в текущей ситуации и выдвинул условия. По его словам, для этого необходимо как минимум 60-дневное полное перемирие с Москвой.

Если мы договоримся, да, то нам надо сказать честно: мы отложим эту войну для своих детей и внуков. Потому что они потом немножко подтянут молодежь, женщин мобилизуют, получат оружие, деньги, и будет война еще жестче. Нам этого нельзя допустить... 60 дней для чего? Он (Зеленский. — Прим. ред.) никак не расшифровал. А мы же это понимаем — за это время [он хочет] решить многие вопросы, где капитально есть проблемы. В том числе через 60 дней уже будет понятно, Трамп проиграл [выборы в] Конгресс или выиграл. Вот для чего считает Олейник

Накануне в Кремле прокомментировали слова Зеленского о 60-дневном перемирии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот срок нужен не для выборов, а чтобы "залечить раны".