Экс-нардеп Олейник не видит возможности для проведения выборов на Украине Олейник заявил об отсутствии условий для проведения выборов на Украине

Москва13 окт Вести.У руководства Украины сейчас нет политической воли для проведения выборов. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" бывший депутат украинской Верховной рады, член совета Международного общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

Глава киевского режима Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие.

Организовать выборы на Украине политической воли нет, как того требует конституция. И Россия не пойдет на фейковые выборы, когда опять окажется, что внутри страны – если говорить об Украине, об этом говорят украинцы – как концлагерь. Мнение в бараках не спрашивают. Тех, кто за пределами концлагеря – в Европе, в России, в Белоруссии – тоже не спрашивают. А вот – в администрации провели между собой голосование, смотришь – опять Зеленский обрисовал возможный сценарий Олейник

Например, по его словам, невозможно будет гарантировать соблюдение избирательных прав всех украинцев.

В том числе имеют право голоса около 10 млн, которые проживают в России, в Белоруссии, в Казахстане и так далее. Я уже не говорю о европейцах… Тем более, я даже не вижу, как они могут гарантировать, что все граждане Украины, в том числе с двойным гражданством, имеют право избирать и быть избранными. Вот как? Открыть границы – частичное решение. А как быть с теми, кто хочет не только голосовать, а хочет и быть кандидатом – в президенты, депутаты? Они, как правило, более пяти лет – по конституции так прописано для депутатов и 10 [лет] для кандидатов в президенты – не проживают на Украине, причем не по своей вине. А как быть с теми политзаключенными, которые сидят в тюрьмах без вины? Особенно православные священники и так далее сказал Олейник

По его словам, проведение выборов на Украине сейчас уже неактуально.

Я не вижу сейчас [возможности] проведения выборов. Какая-то запоздалая реакция американцев – давайте проведем выборы. В прошлом году – да, эта тема была актуальна отметил Олейник

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ИС "Вести" выразил уверенность, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет проводить выборы на Украине даже в случае гипотетического согласия России на 60-дневное перемирие.