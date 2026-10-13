Социолог: на Украине выборы не проведут даже за 120 дней Копатько: в ближайшие месяцы провести выборы на Украине невозможно

Москва13 окт Вести.Проведение выборов на Украине в ближайшие месяцы невозможно, так как нельзя стабилизировать ситуацию. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

Выборы они не проведут ни за 60, ни за 90, ни за 20, ни за 120 дней, потому что нет возможностей, во всяком случае, для стабилизации ситуации. Остановить [боевые действия], перемирие технически невозможно. Первый признак и ключевой, о котором я хочу сказать: люди, которые каким-то образом, может быть, хотят как-то моделировать ситуацию, пока не посчитают половину населения, [не получится] ввести все в легитимное русло сказал Копатько

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если РФ согласится на 60-дневное перемирие. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина нуждается в смене руководства.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин указал, что Зеленский под любыми предлогами уходит от темы выборов.