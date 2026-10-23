Москва23 окт Вести.Новизна политического расклада состоит том, что потенциальным переговорщиком может быть вовсе не глава киевского режима Владимир Зеленский, а кто-то из Верховной рады.

Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

По мнению специалиста, человек, готовый стать теневым переговорщиком уже есть.

Сейчас раскручивается, на мой взгляд, другой тренд, что потенциальным переговорщиком — это без Зеленского может быть кто-то от Верховной Рады. И это не первый разговор, не первая тема, не первый посыл. И я думаю, что, скорее всего, уже люди, которые готовы стать переговорщиками теневыми, они есть. И вот мы как в кулуарах говорили, что есть специалисты, приезжают американские на Украине, которые не светятся в отсутствии посла. Но как раз говорит о том, что сейчас контактные лица по большому счету есть, и те люди смотрят нас, с кем можно вести разговоры, и по большому счету без разницы там, называйте любую фамилию, которая в рейтингах существует, а будет… совершенно другой человек. Это может быть вообще фигура, которую мы не упоминали и не говорили о них во всяком случае, как о потенциальном кандидатом в президенты. Вот в этом как раз и новизна, на мой взгляд, вот этой политической ситуации, этого политического расклада заявил Копатько

Ранее социолог заявлял, что проведение выборов на Украине в ближайшие месяцы невозможно, так как нельзя стабилизировать ситуацию.