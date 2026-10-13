Социолог: вопрос о нахождении Зеленского у власти решится до 2028 года Копатько: изменения в высшем руководстве Украины произойдут до 2028 года

Москва13 окт Вести.Изменения в руководящем составе Украины ожидаются в ближайшие два года. Ситуация вокруг главы киевского режима Владимира Зеленского может проясниться в более сжатые сроки. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

По его словам, к такому выводу подталкивают "некие политические, социальные признаки". В частности, заявления американского президента Дональда Трампа о том, что на Украине необходимости провести выборы.

До 2028 года уже решится вопрос по кадровым [перестановкам]. Все признаки говорят о том, что с Зеленским будет история решена быстрее. Почему? Я вижу некие признаки политические-социальные. Вот это высказывание Трампа по поводу выборов на Украине. По большому счету было несколько вариантов стремительных решений без согласования, без вбросов публичных и так далее. Я думаю, что это один из шагов, который будет размывать единство или псевдоединство украинского политикума. Сейчас единства на Украине нет сказал Копатько

Ранее Зеленский, несмотря на критику американского президента, вновь заявил о невозможности проводить выборы на Украине в текущей ситуации. По его словам, предварительно необходимо как минимум 60-дневное полное перемирие с Россией.