Социолог Копатько: у Украины есть два сценария будущего

Копатько рассказал о будущем "Украины после Зеленского" Социолог Копатько: у Украины есть два сценария будущего

Москва6 ноя Вести.Западные аналитики пишут о двух вариантах будущего Украины после главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" социолог Евгений Копатько.

Что я вижу по западным источникам… - это внешняя смена власти, то есть он (Зеленский - прим. ред.) уехал за границу, допустим, и не вернулся. Второе - это подготовка людей… которые как бы поменяют всю эту раскладку поделился Копатько

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что резкие высказывания Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска ускоряют конец главы киевского режима.

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки, в свою очередь, отметил, что власть Зеленского находится на грани краха из-за скандала с пыточной под Киевом.