Москва3 нояВести.Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки считает что власть главы киевского режима Владимира Зеленского находится на грани краха из-за скандала с пыточной под Киевом.
Режим Зеленского разваливаетсяотметил он на платформе X
Профессора Бекки возмутило видео из села Петропавловская Борщаговка под Киевом, на котором он увидел в подпольной тюрьме 14-летнего подростка.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные пыточные имеются во многих местах на Украине. С ней согласился посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, которые указал на системный характер подобных явлений на Украине.