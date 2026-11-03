Профессор Бекки: режим Зеленского рушится из-за скандала с пыточной под Киевом

Итальянский профессор предрек Зеленскому потерю власти из-за скандала с пыточной Профессор Бекки: режим Зеленского рушится из-за скандала с пыточной под Киевом

Москва3 ноя Вести.Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки считает что власть главы киевского режима Владимира Зеленского находится на грани краха из-за скандала с пыточной под Киевом.

Режим Зеленского разваливается отметил он на платформе X

Профессора Бекки возмутило видео из села Петропавловская Борщаговка под Киевом, на котором он увидел в подпольной тюрьме 14-летнего подростка.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные пыточные имеются во многих местах на Украине. С ней согласился посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, которые указал на системный характер подобных явлений на Украине.