Депутат Польши ожидает обвинений в адрес РФ из-за пыточной под Киевом Депутат сейма Беркович допустил попытки СМИ связать пыточную под Киевом с РФ

Москва3 ноя Вести.Польские СМИ могут попытаться возложить ответственность на Россию за скандал вокруг частного дома под Киевом, где удерживали и пытали украинских военнослужащих. Такое мнение высказал депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конрад Беркович.

После событий минувшей ночи на Украине я жду настоящий фестиваль пропагандистских экзерсисов со стороны польских СМИ. Посмотрим, какие на этот раз будут выделывать кульбиты, чтобы свалить все на Владимира Путина и русскую дезинформацию написал политик в соцсети X

Таким образом Беркович прокомментировал сообщения украинских СМИ о пыточной в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где в подвале удерживали более 40 человек, в том числе 14-летнего подростка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что скандал с незаконным удержанием людей в Киевской области уже прогремел на весь мир. При этом он обратил внимание на молчание западных правозащитников и подчеркнул, что европолитики стремятся оберегать киевский режим от таких скандалов.