Сипров: события под Киевом ударят по внешнеполитическому блоку Зеленского Сипров: события под Киевом отразятся на внешнеполитическом блоке Зеленского

Москва3 ноя Вести.События у дома с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где удерживали и пытали военных и мобилизованных, ударят по внешнеполитическому блоку главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил политолог Владимир Сипров в беседе с "Известиями".

Безусловно, события сегодняшней ночи ударят по политическим событиям просроченного президента Украины Владимира Зеленского, по его внешнеполитическому блоку приводят "Известия" слова Сипрова

События в селе под Киевом наверняка отразятся как на силовых и правоохранительных ведомствах Украины, так и на националистических организациях, подчеркнул политолог.

Украинские СМИ сообщили, что в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка удерживаются около 40 человек. После выхода новостей люди начали собираться у дома. Позднее на месте началась стычка и стрельба. Против протестующих применили слезоточивый газ.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине много подобных мест.