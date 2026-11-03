Москва3 нояВести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) попал под струю газа из баллончика, приехав к дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных, сообщают украинские СМИ.
После стычки с протестующими Буданов спрятался в автобусе. Он заявил, что домов, подобных зданию с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка, на Украине еще много.
Местные СМИ накануне сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе под Киевом около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом со зданием. Позднее на месте началась стрельба.
Из подвала дома вывели 14-летнего подростка, которого избивали в подвале лопатой.