СМИ: против протестующих у дома с мобилизованными под Киевом применили газ

Против собравшихся у дома с мобилизованными под Киевом применили газ СМИ: против протестующих у дома с мобилизованными под Киевом применили газ

Москва3 ноя Вести.Стычка началась у дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом, в подвале которого удерживают мобилизованных. Против протестующих применили газ, сообщают украинские СМИ.

На месте применили газ отмечают местные СМИ

Украинские СМИ передали, что в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка удерживают около 40 человек. После выхода новостей люди начали собираться у дома. Позднее на месте началась стрельба.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине много подобных домов.