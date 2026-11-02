Под Киевом в подвале удерживают сбежавших военных, признали в НГУ Нацгвардия Украины признала, что под Киевом в подвале держат сбежавших военных

Москва2 ноя Вести.Четверо мужчин, которых скорой помощи удалось забрать из подвала частного дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, являются украинскими военными, самовольно оставившими часть, заявил командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

Он также признал, что остальные военные, которых продолжают удерживать в том доме, также являются боевиками Нацгвардии. В каком статусе и состоянии они там находятся, он не уточнил.

Четырех военнослужащих мы отправили, которые нуждаются в медицинской помощи, это военнослужащие, которые были после самовольного оставления части пойманы и возвращены в подразделение цитируют Пивненко украинские СМИ

Ранее сообщалось, что вооруженные люди удерживают в Петропавловской Борщаговке около 40 человек. После огласки этой ситуации рядом с домом начали собираться люди, в том числе родственники боевиков. Они устроили потасовку с полицейскими, а также попытались выбить ворота дома.