Москва13 окт Вести.Российские бойцы, освобождая Петровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), взяли в плен группу украинских солдат, которые прятались в подвале, накрытым ковром, заявил штурмовик Вадим Кибаленко в интервью ТАСС.

В подвале была группа противника, сам подвал был замаскирован под ковром. Здание сначала окружили, затем предложили украинским солдатам сдаться. Те отказались, открыли стрельбу, и, соответственно, пришлось гранатами отрабатывать. На подвал ушло две гранаты, после чего мы зашли, там были трехсотые (раненые - прим. ред.)