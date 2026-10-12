Военный рассказал, что дало ВС РФ освобождение Петровского в ДНР Военный ВС РФ: освобождение Петровского перерезало трассу снабжения ВСУ

Москва12 окт Вести.Освобождение населенного пункта Петровское в Донецкой Народной Республике позволило взять под огневой контроль трассу Доброполье — Краматорск. Об этом сообщил ИС "Вести" командир роты Айшет Дуктуг-Бора.

Ранее через Петровское Вооруженными силами Украины (ВСУ) осуществлялся подвоз боеприпасов.

Сам по себе населенный пункт позволил нам взять под огневой контроль трассу Доброполье — Краматорск, чем [бойцы ВС РФ] отрезали пути подвоза провизии, боеприпасов [для ВСУ]. Отрезали логистику и уже пути отхода рассказал Айшет

Для быстрого продвижения к Петровскому и Новотроицкому подразделения группировки войск "Центр" применили авиационные удары по опорным пунктам ВСУ, находящихся в лесополосах.