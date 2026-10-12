Москва12 октВести.Освобождение населенного пункта Петровское в Донецкой Народной Республике позволило взять под огневой контроль трассу Доброполье — Краматорск. Об этом сообщил ИС "Вести" командир роты Айшет Дуктуг-Бора.
Ранее через Петровское Вооруженными силами Украины (ВСУ) осуществлялся подвоз боеприпасов.
Сам по себе населенный пункт позволил нам взять под огневой контроль трассу Доброполье — Краматорск, чем [бойцы ВС РФ] отрезали пути подвоза провизии, боеприпасов [для ВСУ]. Отрезали логистику и уже пути отходарассказал Айшет
Для быстрого продвижения к Петровскому и Новотроицкому подразделения группировки войск "Центр" применили авиационные удары по опорным пунктам ВСУ, находящихся в лесополосах.