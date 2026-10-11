Минобороны показало кадры освобождения Петровского и Новотроицкого в ДНР

Появились кадры освобождения Петровского и Новотроицкого в ДНР Минобороны показало кадры освобождения Петровского и Новотроицкого в ДНР

Москва11 окт Вести.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры работы российских военнослужащих показали в Минобороны РФ.

Для быстрого продвижения ВС РФ применялись авиационные удары по опорным пунктам ВСУ, находящихся в лесополосах.

В ходе освобождения двух населенных пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки войск "Центр" действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждение говорится в комментарии к видео

Расчеты БПЛА сопровождали российских бойцов, успешно поражая отмеченные цели.

Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении отметили в Минобороны

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенных пунктов Резниково и Купино в Харьковской области.