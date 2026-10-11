Москва11 октВести.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики (ДНР). Кадры работы российских военнослужащих показали в Минобороны РФ.
Для быстрого продвижения ВС РФ применялись авиационные удары по опорным пунктам ВСУ, находящихся в лесополосах.
В ходе освобождения двух населенных пунктов штурмовые группы мотострелковых соединений группировки войск "Центр" действовали скрытно, применяли обманные действия и вводили противника в заблуждениеговорится в комментарии к видео
Расчеты БПЛА сопровождали российских бойцов, успешно поражая отмеченные цели.
Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направленииотметили в Минобороны
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенных пунктов Резниково и Купино в Харьковской области.