МО РФ: взятие Новотроицкого и Петровского создает условия для продвижения в ДНР

В Минобороны объяснили значение взятия Новотроицкого и Петровского в ДНР МО РФ: взятие Новотроицкого и Петровского создает условия для продвижения в ДНР

Москва11 окт Вести.Взятие российскими военными под контроль населенных пунктов Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике создает условия для дальнейшего продвижения армии России. Об этом заявил и в Минобороны РФ.

Группировка войск "Центр" освободила оба населенных пункта 11 октября.

Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направлении говорится в сообщении ведомства

Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.