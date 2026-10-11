Москва11 октВести.Взятие российскими военными под контроль населенных пунктов Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике создает условия для дальнейшего продвижения армии России. Об этом заявил и в Минобороны РФ.
Группировка войск "Центр" освободила оба населенных пункта 11 октября.
Освобождение Новотроицкого и Петровского позволило подразделениям группировки войск "Центр" улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на данном направленииговорится в сообщении ведомства
Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.