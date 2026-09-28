МО РФ: освобождение Нововодяного даст продвинуться на добропольском направлении Минобороны: взятие Нововодяного поможет продвижению на добропольском направлении

Москва28 сен Вести.Освобождение населенного пункта Нововодяное Донецкой Народной Республики поможет дальнейшему продвижению Вооруженных сил РФ вглубь обороны ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате слаженных действий всех задействованных подразделений Нововодяное было полностью освобождено от формирований ВСУ, что позволило улучшить положение подразделений группировки войск "Центр" на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на добропольском направлении СВО говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов - Уланова в Сумской области и Нововодяного в ДНР.