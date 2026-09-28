Москва28 сенВести.Освобождение населенного пункта Нововодяное Донецкой Народной Республики поможет дальнейшему продвижению Вооруженных сил РФ вглубь обороны ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате слаженных действий всех задействованных подразделений Нововодяное было полностью освобождено от формирований ВСУ, что позволило улучшить положение подразделений группировки войск "Центр" на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на добропольском направлении СВОговорится в сообщении ведомства
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов - Уланова в Сумской области и Нововодяного в ДНР.