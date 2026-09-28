Москва28 сенВести.ВС РФ установили контроль над Уланово в Сумской области и освободили Нововодяное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Сумской области решительными действиями подразделений группировки ["Север"] установлен контроль над населенным пунктом Улановоговорится в сообщении оборонного ведомства
Также в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что российские войска продолжили наступление в районе Доброполья в ДНР. По информации Минобороны, за сутки там были освобождены 94 здания, а потери ВСУ превысили 30 человек.