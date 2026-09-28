Минобороны: ВС РФ освободили Уланово в Сумской области и Нововодяное в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов Минобороны: ВС РФ освободили Уланово в Сумской области и Нововодяное в ДНР

Москва28 сен Вести.ВС РФ установили контроль над Уланово в Сумской области и освободили Нововодяное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Сумской области решительными действиями подразделений группировки ["Север"] установлен контроль над населенным пунктом Уланово говорится в сообщении оборонного ведомства

Также в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили Нововодяное в Донецкой Народной Республике.

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что российские войска продолжили наступление в районе Доброполья в ДНР. По информации Минобороны, за сутки там были освобождены 94 здания, а потери ВСУ превысили 30 человек.