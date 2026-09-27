ВС РФ освободили в Доброполье 94 здания, ВСУ не пытались вырваться из окружения

В Доброполье подразделения ВС РФ освободили 94 здания ВС РФ освободили в Доброполье 94 здания, ВСУ не пытались вырваться из окружения

Москва27 сен Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжили наступательные действия в Доброполье в Донецкой Народной Республике. Освобождено 94 здания, потери ВСУ за сутки превысили 30 боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Населенный пункт Доброполье находится в зоне ответственности группы войск "Центр" ВС РФ.

Штурмовые группы 51-й общевойсковой армии вели наступательные действия в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западных и восточных районах города уточнили в ведомстве

Город имеет ключевое значение для освобождения всей территории ДНР от боевиков киевского режима. Ранее сообщалось, что в окружении в Доброполье ВСУ потеряли за сутки до 40 человек.