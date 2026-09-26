Москва26 сенВести.Подразделения ВС РФ группы войск "Центр" продолжают сдерживать боевиков киевского режима в котле в Доброполье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что ВСУ потеряли на данном участке до 40 боевиков.
В Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринималуточнили в МО РФ
Ранее стало известно, что вместе с украинскими силами в добропольском котле застряли военные специалисты НАТО. Также там размещены сейчас бригады Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала".
Доброполье имеет принципиальное значение для наступления ВС РФ в Донбассе. Город является ключом к освобождению региона.