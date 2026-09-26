Потери ВСУ в добропольском котле за сутки составили до 40 боевиков

Киевский режим за сутки потерял до 40 боевиков в добропольском котле Потери ВСУ в добропольском котле за сутки составили до 40 боевиков

Москва26 сен Вести.Подразделения ВС РФ группы войск "Центр" продолжают сдерживать боевиков киевского режима в котле в Доброполье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что ВСУ потеряли на данном участке до 40 боевиков.

В Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал уточнили в МО РФ

Ранее стало известно, что вместе с украинскими силами в добропольском котле застряли военные специалисты НАТО. Также там размещены сейчас бригады Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала".

Доброполье имеет принципиальное значение для наступления ВС РФ в Донбассе. Город является ключом к освобождению региона.