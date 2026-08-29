Москва29 авгВести.Российские войска освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка в ДНР. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Населенные пункты перешли под контроль подразделений Центральной группировки войск.
Отмечается, что села были освобождены в результате решительных действий российских бойцов.
В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял за сутки до 395 военнослужащих, семь автомобилей и боевую бронированную машину.
Днем ранее в ДНР освободили населенный пункт Анновка. Взятие села нарушило логистику украинских боевиков на участке между Добропольем и Краматорском.