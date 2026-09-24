Названы преимущества, которые получат ВС РФ после освобождения Доброполья Эксперт Ераносян отметил значимость освобождения города Доброполье в ДНР

Москва24 сен Вести.Потенциальное освобождение города Доброполье в Донецкой Народной Республике позволит российским войскам сосредоточить силы на блокировке и охвате краматорской агломерации с западного направления. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

По его словам, Доброполье является довольно крупным населенным пунктом и логистическим центром.

Освобождение Доброполья, безусловно, скажется на логистике, ротации и подвозе боеприпасов с западного направления в сторону Краматорска и Дружковки. Конечно же, расширение зоны контроля здесь гарантировано обеспечивает нашим силам выход на оперативный простор как в западную сторону, так и в сторону блокировки и охвата краматорской агломерации объяснил эксперт

Добропольское направление является одним из ключевых для освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для наступательных операций ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Доброполье, которое находится рядом с одноименным городом, где сейчас заблокированы элитные подразделения ВСУ.