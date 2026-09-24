Российская армия берет высоты у Доброполья, что позволит быстрее освободить ДНР МО РФ: взятие высот у Доброполья позволит быстрее выйти к границам ДНР

Москва24 сен Вести.Российская армия продолжает уничтожение ВСУ в районе освобожденного Доброполья (ДНР) и наступает в направлении Александровки, сообщает Минобороны России. Доброполье является одним из ключевых направлений наступления российских войск в Донбассе.

Взятие под контроль господствующих высот в районе города [Доброполье] позволит российским войскам ускорить выход к границе ДНР. Установление контроля над этим городом нарушит отлаженную систему обеспечения группировки противника не на отдельных отрезках, а во всей логистической цепочке снабжения украинской армии на Донбассе говорится в сообщении

По данным Минобороны, все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются войсками российской группировки "Центр". Отмечается, что украинские вооруженные силу у Доброполья несут большие потери - каждый день уничтожается от 30 до 50 военнослужащих ВСУ.

Добропольское направление является одним из ключевых для полного освобождения Донбасса. Оно имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций. С освобождением Доброполья значительно возрастает угроза потери ВСУ основного укрепрайона на территории Донбасса - Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, сообщает Минобороны России.