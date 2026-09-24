МО РФ: российские военные пресекают попытки ВСУ выйти из окружения в Доброполье

Армия России пресекает попытки ВСУ выбраться из окружения в Доброполье МО РФ: российские военные пресекают попытки ВСУ выйти из окружения в Доброполье

Москва24 сен Вести.Армия России пресекает все попытки боевиков Вооруженных сил Украины выбраться из окружения в городе Доброполье Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что данное направление является одним из ключевых для полного освобождения Донбасса и имеет принципиальное значение для успешного наступления российских войск.

Взятие города под контроль позволит нарушить логистику ВСУ и ускорить выход Вооруженных сил России к границе ДНР, отметили в МО РФ.

Все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются. При этом украинские войска несут существенные потери, в среднем каждый день уничтожается от 30 до 50 боевиков сообщило ведомство в мессенджере MAX

Ранее Минобороны РФ сообщило о расширении кольца окружения ВСУ в районе Доброполья.