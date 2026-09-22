Российские бойцы перед штурмом полностью окружили Марьевку в ДНР

Российские войска окружили Марьевку перед штурмом Российские бойцы перед штурмом полностью окружили Марьевку в ДНР

Москва22 сен Вести.Российские военные полностью окружили населенный пункт Марьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), прежде чем перейти к его штурму. Об этом рассказал замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Тлеужан Кайрымов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что у украинских боевиков, оставшихся в населенном пункте, шансов не было.

Мы накапливали силы, заходили малыми штурмовыми группами, закреплялись вокруг Марьевки и в лесополосах, а потом штурмовали сказал Кайрымов

В Минобороны России 19 сентября сообщили об освобождении населенных пунктов Марьевка и Гулево.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что контроль над селами Золотой Колодец и Марьевка позволяет войскам РФ продвигаться в районе Доброполья.