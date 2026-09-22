Москва22 сенВести.Российские военные полностью окружили населенный пункт Марьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), прежде чем перейти к его штурму. Об этом рассказал замкомандира штурмового взвода 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Тлеужан Кайрымов.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что у украинских боевиков, оставшихся в населенном пункте, шансов не было.
Мы накапливали силы, заходили малыми штурмовыми группами, закреплялись вокруг Марьевки и в лесополосах, а потом штурмовалисказал Кайрымов
В Минобороны России 19 сентября сообщили об освобождении населенных пунктов Марьевка и Гулево.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что контроль над селами Золотой Колодец и Марьевка позволяет войскам РФ продвигаться в районе Доброполья.