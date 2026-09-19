МО РФ: Гулево и Марьевку освободили по нестандартным сценариям

В Минобороны рассказали о "нестандартном" освобождении ВС РФ двух сел в ДНР МО РФ: Гулево и Марьевку освободили по нестандартным сценариям

Москва19 сен Вести.Российские штурмовые подразделения применили нестандартные сценарии действий при освобождении населенных пунктов Гулево и Марьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тактику разработали командиры 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр". По данным военного ведомства, при подходе к населенным пунктам расчеты беспилотных систем и артиллерии уничтожили огневые точки и пункты наблюдения ВСУ.

Затем при поддержке ударных беспилотников российские штурмовики продвинулись с разных флангов к окраинам населенных пунктов.

Далее с разных флангов при поддержке ударных дронов штурмовики продвинулись на окраины населенных пунктов и дом за домом зачистили от боевиков ВСУ оба села сказано в сообщении

В Минобороны отметили, что давление на украинские подразделения оказывалось одновременно и с земли, и с воздуха. По оценке ведомства, это позволило дезориентировать противника.

Ранее российская армия освободила Марьевку и Гулево в ДНР.