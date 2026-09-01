Бойцы "Центра" рассказали, как освобождали Рубежное Военнослужащие "Центра" рассказали о боях за село Рубежное

Москва1 сен Вести.Бойцы 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали ИС "Вести", как освобождали село Рубежное в Донецкой Народной Республике.

Этот населенный пункт считался одним из ключевых звеньев всей эшелонированной линии обороны ВСУ в районе Доброполья.

Противник не давал зайти, старался сжигать лесополосы, сжигал поля. При движении старались маскироваться, сливаться с местностью: брали пепел, мазали броню, полностью все обмазывали и старались двигаться дальше сообщил штурмовик Александр Васильев

На подступах к Рубежному бойцов ждали минные поля, замаскированные огневые точки противника по периметру и глубокий противотанковый ров.

Наши FPV-расчеты били по краям этого танкового рва, тем самым осыпали, и уже через осыпь наши пацаны преодолевали этот танковый ров пояснил командир первого взвода Ирек Нуриахметов

Бойцы "Центра" атаковали противника под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников.

Выявляем по их небрежно выставленным, незамаскированным выносам. Они делают все не так, как надо, неправильно выставляют их в спешке, их толкают как можно ближе к нам отметил командир взвода беспилотных систем Даниил Катаев

Укрепленные огневые точки были в каждом подвале полуразрушенного дома — боевики ВСУ основательно закрепились на этих рубежах. Двигаясь малыми группами, штурмовики ВС РФ постепенно вытеснили врага на окраину села.

Шли четыре противника. Мы с напарником вылезли, зашкерились за деревьями, подпустили их ближе и начали отрабатывать. Троих отработали сразу, одного ранили. Он начал отступать, напарник его догнал и отработал вспоминает Васильев

Десятки единиц уничтоженной бронетехники, брошенное оружие, боеприпасы и обмундирование остались лежать на украинских позициях.

Противник все бросает и бежит. Там все можно найти. Начиная от спальных мешков и заканчивая автоматами. Все валяется рассказал Ирек Нуриахметов

Передовые отряды "Центра" уже вплотную подошли к узловому рубежу обороны ВСУ на этом участке фронта — к Доброполью. Освобожденное село Рубежное также находится недалеко от трассы, ведущей на Краматорск.