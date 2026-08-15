Боец группировки "Центр" рассказал о боях в Петровке в ДНР

Боец "Центра": FPV-дронами выбивали боевиков ВСУ из Петровки Боец группировки "Центр" рассказал о боях в Петровке в ДНР

Москва15 авг Вести.Бойцы группировки войск "Центр" выбивали противника из населенного пункта Петровка, расположенного в Донецкой Народной Республике. Продвижению штурмовых групп мешали вражеские ударные БПЛА. Об этом рассказал ИС "Вести" командир отделения штурмового отряда 102-го полка 150-й дивизии 8-й армии в составе этого подразделения с позывным Десант.

Их количество исчислялось десятками, указал он.

Тяжело было подойти к этому населенному пункту. Противник закрепился. Выбивали потихоньку, но уверенно шли. Потом полетели наши FPV-дроны туда сказал Десант

В населенном пункте Петровка противник вел огонь буквально из каждого сараях. На позициях оставались иностранные наемники, рассказал старшина штурмовой роты ВС РФ.

Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Петровка в ДНР.