Москва15 авгВести.В населенном пункте Петровка в Донецкой Народной Республике противник вел огонь буквально из каждого сарая.
На позициях "пооставались" иностранные наемники, рассказал ИС "Вести" старшина штурмовой роты штурмового отряда 102 полка 150 дивизии 8-й армии в составе группировки войск "Центр".
По словам российского военного, огонь велся из пулеметов.
Пооставались также наемники, нацисты. Были и пулеметные точки, погреба, вот оттуда они стрелялисказал Старшина
Ранее боец группировки войск "Восток" рассказал о "дуэли" с десятками украинских беспилотников.