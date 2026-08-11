Боец "Востока" рассказал о "дуэли" с десятками украинских беспилотников "Дуэль": боец группировки ВС РФ "Восток" рассказала об отражении атак БПЛА ВСУ

Москва11 авг Вести.Расчеты группировки войск "Восток" сбили десятки беспилотников. Огонь ведется как из придорожных укрытий, так и в движении. Об этом заявил ИС "Вести" российский военны с позывным Евген.

По его словам, такое противостояние можно назвать "дуэлью".

Ощущения смешанные. Понимаем, что надо отработать. Это уже дуэль: либо он нас, либо мы - его. Работаем как бы всегда до последнего. Страшно, а что поделать сказал Евген

Ранее во время освобождения села Зарница на запорожском направлении бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки "Восток" зачистили множество блиндажей, представлявших мощный укрепрайон ВСУ.