Бойцы "Центра" - об освобождении Водянского в ДНР Бойцы группировки "Центр" рассказали об освобождении Водянского в ДНР

Москва21 авг Вести.Военнослужащие 5-й гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" поделились подробностями освобождения поселка Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом они рассказали ИС "Вести".

Самый сложный участок - вход в населенный пункт. Там все было окопано, тяжело было пройти – много огневых точек стояло, все хорошо просматривалось и простреливалось сообщил военнослужащий Константин Козлов

По словам военнослужащего Алексея Устюгова, после входа в поселок начался этап зачистки, но особого сопротивления со стороны украинских боевиков они не встретили.

Дома брали в кольцо и зачищали. Один пулеметчик лежал, контролировал дом, чтобы никто не выскочил, плотным огнем подавлял, и мы втроем заходили. Когда мы наступаем, они отходят, отступают отметил Устюгов

Освободить Водянское удалось благодаря слаженной работе разных видов войск: воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии, ударных дронов. Этот рубеж позволяет развивать дальнейшее наступление в направлении Доброполья.