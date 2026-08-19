ВС РФ освободили Водянское в ДНР Минобороны: российская армия освободила Водянское в ДНР

Москва19 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ освободили поселок Водянское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что населенный пункт освобожден подразделениями "Центральной" группировки войск.

В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики говорится в сообщении военного ведомства

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Ореховатка и Красноподолье в ДНР. Ореховатку освободили подразделения "Южной" группировки, Красноподолье перешло под контроль российских военных в результате активных действий подразделений группировки "Центр".