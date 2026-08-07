Российские бойцы рассказали, как освобождали поселок Красноярское в ДНР

Бойцы ВС России раскрыли детали освобождения поселка Красноярское в ДНР Российские бойцы рассказали, как освобождали поселок Красноярское в ДНР

Москва7 авг Вести.Подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 78-го отдельного полка беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" перед штурмом населенного пункта Красноярское в Донецкой Народной Республике (ДНР) провели инженерную подготовку. Детали операции военнослужащие сообщили ИС "Вести".

Начальник инженерных войск 51 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Смоленск рассказал, какие действия предшествовали штурму поселка.

Это подготовка к выдвижению штурмовых групп. Также разминирование дорожных направлений и устройство инженерных заграждений – это изоляция самого населенного пункта сказал он

Важную роль во время боев за населенный пункт сыграли российские операторы БПЛА – они наносили удары по передовой и тыловым зонам противника.

На данном населенном пункте была высокая плотность вражеских пунктов управления БПЛА. За одну боевую задачу мой расчет уничтожил с десяток вражеских боевых пунктов БПЛА управления – помимо прочей техники, бронетехники, пехоты и воздушных целей поделился оператор БПЛА с позывным Велес

Подавить попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) применения беспилотной авиации при освобождении поселка помогали перехватчики. В день, как рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА с позывным Тедди, совершали до 45 вылетов.

Летали очень много – в день порядка 40-45 вылетов. То есть, один за другим [БПЛА вылетал]. Бывало, что летали, мешала система РЭБ отметил военнослужащий

Затем российская армия совершила резкий накат на населенный пункт – он стал неожиданностью для ВСУ и помог военным РФ занять первые рубежи.

Об освобождении поселка Красноярское в ДНР Минобороны сообщило 30 июля. Всего за минувшую неделю Вооруженные силы России освободили 12 населенных пунктов.