Пушилин: ВС РФ охватывают Доброполье с юго-запада и северо-востока Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Доброполья

Москва21 сен Вести.Контроль сел Золотой Колодец и Марьевки позволяет войскам РФ продвигаться в районе Доброполья. Об этом ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Контроль Золотого Колодца и Марьевки позволяет нашим подразделениям вклиниваться между укрепрайонами украинских формирований в Доброполье и в Краматорске. Южнее продолжаются бои за Доброполье. Наши бойцы активно выявляют с помощью БПЛА [места] расположения противника, уничтожают их. Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации охватывают город с юго-западной и с северо-восточной стороны сказал Пушилин

Ранее он рассказал, как прошли выборы в ДНР в условия провокаций со стороны противника.