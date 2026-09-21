Москва21 сен Вести.У южной группировки войск есть успехи в направлении Дружковки, несмотря на сопротивление противника. Об этом ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

На Дружковско-Краматорском направлении подразделения южной группировки войск развивают свои успехи в самой Дружковке, а также в Алексеево-Дружковке. Здесь еще на порядок лучше ситуация для наших подразделений в обоих населенных пунктах. При этом мы фиксируем, что идут ожесточенные бои, противник не уходит без боя. Освобождение Веролюбовки позволяет нашим бойцам продвигаться далее, при этом расширяя Восточный фланг достаточно глубокого охвата уже там Дружковки