В Минобороны РФ заявили о зачистке Святогорска от украинских боевиков МО РФ: Российские войска ведут зачистку Святогорска от прячущихся боевиков ВСУ

Москва2 сен Вести.Российские военнослужащие проводят зачистку освобожденного населенного пункта Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от прячущихся в подвалах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что зачистку проводят военнослужащие подразделений группировки войск "Запад".

В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков отмечается в сообщении

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенные пункты Святогорск в ДНР и Казачья Лопань в Харьковской области.