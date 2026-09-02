Москва2 сенВести.Российские военнослужащие проводят зачистку освобожденного населенного пункта Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) от прячущихся в подвалах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что зачистку проводят военнослужащие подразделений группировки войск "Запад".
В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиковотмечается в сообщении
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенные пункты Святогорск в ДНР и Казачья Лопань в Харьковской области.