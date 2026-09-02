ВС РФ взяли под контроль Святогорск в ДНР и Казачью Лопань под Харьковом

ВС РФ освободили Святогорск в ДНР и Казачью Лопань в Харьковской области ВС РФ взяли под контроль Святогорск в ДНР и Казачью Лопань под Харьковом

Москва2 сен Вести.Российские войска освободили населенные пункты Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В материале сказано, что населенные пункты взяты под контроль благодаря действиям подразделений группировок войск "Запад" и "Север".

Взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. … освободили город Святогорск Донецкой Народной Республики говорится в сводке

1 сентября военный корреспондент Владимир Разин заявил, что российские военнослужащие ежедневно придвигаются в зоне проведения спецоперации. По его словам, основные направления, где активно продвигаются ВС РФ – ДНР и Запорожская область.