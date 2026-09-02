Москва2 сенВести.Российские войска освободили населенные пункты Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В материале сказано, что населенные пункты взяты под контроль благодаря действиям подразделений группировок войск "Запад" и "Север".
Взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. … освободили город Святогорск Донецкой Народной Республикиговорится в сводке
1 сентября военный корреспондент Владимир Разин заявил, что российские военнослужащие ежедневно придвигаются в зоне проведения спецоперации. По его словам, основные направления, где активно продвигаются ВС РФ – ДНР и Запорожская область.