Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье МО: ВС РФ завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

Москва22 сен Вести.Группировка войск "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с этим российские военные развивают наступление в направлении Александровки, добавили в ведомстве.

Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки говорится в сообщении МО

В Минобороны уточнили, что в окружение попали подразделения 4-ой и 15-ой бригад нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала". В настоящее время идет уничтожение блокированных формирований ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушили в интервью ИС "Вести" сообщил, что российские войска охватывают Доброполье с юго-запада и северо-востока и развивают успех, продвигаясь вдоль административной границы ДНР и Днепропетровской области.